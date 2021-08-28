 

Insider – американский генерал предупредил, что атаки ИГ в Афганистане, скорее всего, продолжатся

28.08.2021, 13:46, Новости дня
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Атаки ИГ в Афганистане, скорее всего, продолжатся, — об этом, как пишет Insider, заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи. Он также добавил, что несмотря на гибель американских военных в результате недавнего теракта, США продолжат свою миссию по эвакуации.


Reuters

Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи предупредил о том, что атаки со стороны «Исламского государства»* в Афганистане, скорее всего, продолжатся, пишет Insider.

«Угроза со стороны ИГ чрезвычайно реальна, — заявил Маккензи. — Мы считаем, что они хотят продолжить подобные атаки, и, как мы ожидаем, эти атаки будут продолжаться».

Он добавил, что, несмотря на теракты в Кабуле, в результате которых погибли более десяти американских военных, США «продолжают свою миссию».

Генерал подчеркнул, что нападение террористов было ожидаемым.

«Каждый раз, когда вы разрабатываете такой план нестроевой эвакуации и вводите силы, вы ожидаете нападения. Так что, мы ожидали, мы думали, что это произойдёт рано или поздно. Трагично, что это произошло сегодня», — заявил Маккензи.

Генерал также указал на то, что США будут преследовать людей, ответственных за случившееся.

«Если мы сможем выяснить, кто с этим связан, то мы устроим на них охоту», — подчеркнул Маккензи.

Президент Джо Байден и официальные лица США в последние дни предупреждали о возможных терактах со стороны действующей в Афганистане «ИГ-Хорасан». Эти предупреждения прозвучали на фоне попыток США завершить эвакуацию из аэропорта Кабула, пишет Insider.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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