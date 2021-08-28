 

Мнение: Яростное возмездие

28.08.2021, 13:32, Разное
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Штаты отчитались об операции возмездия против Исламского государства в Афганистане. Заявлено об авиаударе беспилотника, который санкционировал лично президент Байден. Уничтожен 1 (прописью – один) боевик ИГИЛ.

Честно говоря, даже Путин с его турецкими помидорами начинает выглядеть как-то посолиднее. Хотя казалось, что более убогого ответа и придумать нельзя, но Байден доказал – можно.

Источник: Эль Мюрид



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