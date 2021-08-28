Мнение: Чужая работа неважна

Брежневские времена. Народу нужны ухокруты, ухокрутов в продаже нет. Сосед Петрович просит помочь: ему уже 45 лет, ярый болельщик, без ухокрута никак. Поездил по городу, постоял в очередях, купил за 25 рублей материалы. Провёл неделю в гараже, смастерил при помощи пассатижей и напильника ухокрут. Теперь у тебя есть два варианта.

Если продашь ухокрут за 25 рублей, у государства претензий к тебе не будет. Работать бесплатно разрешено. Если продашь ухокрут хотя бы за 26 рублей, посадят за спекуляцию. Оценить свой труд хотя бы в один рубль не имеешь права. Посадят за спекуляцию.

Такое пренебрежительное отношение к чужому труду несправедливо, но естественно. К примеру, на Западе есть деление профессий на «важные» и «неважные», которое перекликается с советской традицией. К важным работам народ обычно относит работу врачей, уборщиц, курьеров и так далее. К неважным — работу дизайнеров, кадровиков, бизнес-консультантов.

Вот типичный мем по этому поводу (перевёл с английского):

Действительно, делить работы на «важные» и «неважные» несправедливо. Ни дизайнер, ни врач не воруют свои деньги, они честно получают зарплату. Тот, кто платит им зарплату, считает их работу достаточно важной, чтобы ежемесячно тратить на это свой бюджет — и этого достаточно. А что там думает случайный прохожий о важности чужой работы значения не имеет — малокультурным людям чужая работа всегда кажется лёгкой и ненужной. Случайный прохожий никому зарплату не платит, следовательно, права голоса у него нет.

Кстати, раз уж мы заговорили о разнообразии, в хорошем смысле этого слова, вот свежие новости по нефтяной игле. Цены на нефть сейчас не слишком низкие, 70 долларов за баррель. Вместе с тем доля сырой нефти и сопутствующих продуктов упала в экспорте России до скромных 23%:

https://t.me/dvaplustwo/2394?comment=167884

Если же учесть, что экспорт — только малая часть российской экономики, ситуация получается ещё лучше. Наша зависимость от нефтяного рынка снизилась до вполне удовлетворительных величин:

https://ruxpert.ru/Нефтяная_игла