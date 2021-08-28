Начните со скручивания пальцев: как приучить ножки к каблукам после изоляции

После месяцев удаленной работы, после летнего отпускного периода вы приучили свои ноги к обуви на плоской подошве. Это означает, что возвращение в офис и ношение обуви на высоком каблуке могут стать для вас большим испытанием. Спросим совета у экспертов-ортопедов, которые расскажут, как безболезненно снова приучить свои ноги к тесным лодочкам.

Тенденция к расширению стопы

Многие женщины отмечают в социологических опросах, что их стопы после месяцев локдауна стали как будто бы шире. По крайней мере, они не могут легко надеть туфли, которые носили двумя годами ранее. В магазинах приходится покупать обувь на размер больше. Это домашние тапочки, в которых подавляющее большинство дам выходили на связь в онлайн-конференциях, сделали свое дело.

Ортопед Эмма Макконачи из Королевского колледжа Лондона сравнивает попытку женщин снова втиснуть ноги в тесные лодочки с попыткой втиснуться с любимые джинсы после рождения ребенка. Этот опыт может быть крайне разочаровывающим.

Эксперт рассказывает, что в наших стопах сосредоточено более 100 мышц и сухожилий. Если прибавить к этому впечатляющему количеству еще 26 костей, становится понятно, почему ноги бастуют. Они требуют постепенную перестройку.

Поэтапное привыкание

Эксперты предлагают еще до выхода на работу в офис практиковаться в ходьбе на каблуках как минимум 15 минут в день. В это время вы можете заниматься привычными делами: мыть посуду, протирать пыль или гладить выстиранное белье.

Не так давно британка Люсия Феррари испытала болезненные ощущения в ногах, когда впервые после локдауна отстояла воскресную службу в церкви в тесных лодочках. Женщина описывает свои ощущения следующим образом: пальцы ног сморщились, появилась острая боль. Пришлось встать так, чтобы переместить центр тяжести на пятку, что крайне неудобно.

Когда пришло время пройти к алтарю, Люсия приобрела странную походку, боясь лишний раз надавить на область носка. Женщина, в жизни которой всегда были высокие каблуки, никак не ожидала, что так быстро потеряет свою сноровку. Это заставило ее записаться на прием к специалисту. Ведь при миниатюрном росте в 160 сантиметров Эмма не собирается отказываться от ношения лодочек.

Поход на консультацию к хирургу-ортопеду

Специалисты сделали анализ походки нашей героини и обсуждали возникшие симптомы (ощущение расширения стопы, боль в пальцах, подъеме стопы и боль в икрах). Хирург-оропед Касера Назира объясняет, что теперь ее пациентке придется покупать обувь на размер больше. Хотя бы временно.

Однако женщине, имеющей в своем шкафу десятки модельных туфель, этот вариант не подходит. Тогда за дело берется Стивен Томас, который показывает, как нужно подготовить стопу к переходу на ношение обуви на высоком каблуке. Эти секреты могут быть полезны и вам.

Тренировка икроножных мышц

За время, когда вы ходили в обуви на плоском ходу, ваши икры больше не получали того напряжения, которые они получали от встречи с лодочками. Если же все это время вы не занимались серьезными физическими нагрузками, тогда дела могут обстоять совсем печально. От резкого перепада нагрузки ваши икры и сухожилия могут взбунтоваться.

Эксперты предлагают уже сейчас начать выполнять простые упражнения. Например, вставать на цыпочки, фиксировать позицию, а затем опускать пятки на пол. В первый раз сделайте столько повторений, сколько сможете. Затем немного отдохните и проведите еще 2 подхода. Постепенно можете увеличивать нагрузку.

Растяжка задней поверхности голени

Отжимания от стены эффективно не только для мышц плечевого пресса, но и для задней поверхности голени. Чтобы максимизировать эффект, отставьте одну ногу назад. Когда вы будете выполнять поочередное отжимание руками, мышцы голени будут испытывать небольшое растяжение. Через 20-30 повторов поменяйте ногу.

Скручивание пальцев

Крайне эффективным упражнением является захват куска ткани с пола при помощи пальцев ног. Обычно это упражнение рекомендуют выполнять при профилактике плоскостопия. Но при подготовке мышц и суставов стопы к встрече с тесной обувью оно тоже будет незаменимым. Захватывайте ткань и удерживайте ее на весу так долго, как только сможете. Опустите ткань, сделайте отдых и снова повторите упражнение.

Массаж стоп

Для улучшения кровообращение в стопах можно практиковать массаж с помощью круглого валика или зубчатого массажера. На весь подготовительный комплекс у вас должно уйти 10-15 минут. Выполняйте упражнения для голени и стоп в течение трех недель, и болевые ощущения при ношении тесной обуви на высоком каблуке вас минуют.