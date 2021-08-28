Латвия не пустила журналистов на границу для освещения ситуации с мигрантами

Латвийские журналисты жалуются, что не могут получить и проверить информацию о ситуации на границе Латвии и Белоруссии, поскольку им не дают лично пообщаться с соискателями убежища.

Информация о происходящем поступает либо от ведомств, либо от волонтеров общественной организации «Хочу помогать беженцам», которые обеспечивают застрявших на границе мигрантов едой и одеждой, отмечает Delfi. Только от них журналисты могут узнать, выполняют ли власти Латвии обещание предоставить мигрантам еду и медицинскую помощь, что за люди пытаются нелегально попасть в ЕС и ответы на многие другие вопросы.

Попытки представителей СМИ организовать визит на границу закончились без результата. Представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне сообщила, что организация поездки будет очень сложной, а присутствие журналистов на границе не только помешает работе пограничников, но и может нести риски для безопасности гражданских лиц. При этом сами журналисты отмечают, что в международной практике журналистам дают возможность освещать события в «горячих точках», в том числе в зонах военных действий.

Тем временем на этой неделе организация «Хочу помогать беженцам» начала бить тревогу о том, что в ночь на 24 августа с границы Латвии и Белоруссии пропали все мигранты. МВД Латвии заявило, что их пустили на территорию Белоруссии, однако позже добровольцы сообщили, что обнаружили на границе двух женщин, одна из которых очень больна и не получает необходимую помощь. Добровольцев не пускают в приграничную зону.

Напомним, Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов – это люди из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки, Конго, Камеруна, Афганистана. При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.

Между тем, организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в другие страны Европы за плату в размере до 8,5 тыс. евро.