 

Массовые протесты из-за закрытия банков начались в Кабуле

28.08.2021, 13:18, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНесколько сотен человек вышли на улицы Кабула с протестом из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты по всей стране, люди требуют выдать им их сбережения.

Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы жителей страны оказались лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату сотрудникам.

Большинство протестующих требует, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк страны. О той же проблеме говорят представители пунктов обмена валюты и даже так называемые валютные менялы, передает ТАСС.

Несмотря на то, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о возобновлении работы всех банков страны, начиная с 25 августа, многие сотрудники финансовых учреждений не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности.

Ранее Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.

Напомним, США намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) запретило вывозить доллары и исторические ценности из Афганистана.



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