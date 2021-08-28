В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Российские правоохранители в рамках ночного визита в отель в Завидово к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

«Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он сообщил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности», – сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

В отношении Рейбанда составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

«Материалы направлены в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что представители российских правоохранительных органов в ночь на субботу пришли в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже стало известно, что солиста Rammstein предупредили о соблюдении антиковидных мер на концерте под Тверью.

Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Кроме того, в воскресенье, 29 сентября лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери.