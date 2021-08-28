 

“П…здец, таких прилетов не помню с 2017”. Оккупанты обстреливают Авдеевку, “Укрзалізниця” ограничила движение поездов. Видео

28.08.2021, 12:58, Новости дня
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Сотрудников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.

“Из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций Покровск и Очеретино”, – говорится в сообщении. 

Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

Об обстрелах Авдеевках пишут также местные жители в социальных сетях. “П…здец, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал, придется менять стекла”, – написал один из пользователей Twitter.

Пиздц, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал придется менять стекла

— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Высунулся в окно, а там все небо в чёрном дыму

— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

короче били где-то с Донецка, явный тихий залп с той стороны

— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Судя по работе ЗУ, корректировали огонь явно с помощью БПЛА, били в одну точку

— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

#Авдеевка не прекращается. Уже больше десяти прилетов.

— bamr (@bamr69) August 28, 2021

#Авдеевка подключилось Минеральное , херачат не переставая . Наши молчат .

— bamr (@bamr69) August 28, 2021

#Авдеевка: “очень недобрым оказалось утро” https://t.co/F1YOxx953W pic.twitter.com/CcQSss89p4

— Necro Mancer (@666_mancer) August 28, 2021

На видео с места событий видны густые клубы черного дыма над городом и слышны звуки разрывов.

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/344481310710356/

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/videos/594263594904996/

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/4449003585119992

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4862253450471391&id=100000603522570

https://www.facebook.com/100001244651367/videos/4040240666088186/

Сообщений о погибших на данный момент нет. Корреспондент “1+1” Натася Нагорная пишет в Facebook об одном раненом, угрозы жизни, по ее информации нет. 

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/4449353931751624

#Авдеевка, последствия боевых действий утром 28/08/21 https://t.co/SBHW7BgEPx pic.twitter.com/EjK7Jwx6bp

— Necro Mancer (@666_mancer) August 28, 2021

По информации главреда “Цензор.нет” Юрия Бутусова, раненый – украинский военнослужащий, о котором сообщили в ООС. По данным источников с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых  подразделений ВСУ. 

По словам Бутусова, обстрела было два, в 6.30 и в 9.00, прямо по Авдеевке. Зафиксировано свыше 60 попаданий. “Самое шокирующее – ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали”, – написал журналист. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6238616712845239

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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