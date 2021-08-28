 

К лидеру группы Rammstein Линдеманну в России пришли силовики – СМИ

28.08.2021, 12:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам источника “Интерфакса”, проверка силовиков “проводилась в рамках заявления”. Сам Линдеманн присутствовал в этот момент в номере.

Telegram-каналы опубликовали фотографии, предположительно, сделанные очевидцем. На них виден сам Линдеманн в окружении сотрудника полиции и нескольких мужчин в штатском.

По данным Baza, один из представителей Rammstein устроил конфликт с силовиками, и его задержали.

Позднее источник “Интерфакса” сообщил, что силовики выдали Линдеманну предписание о “недопущении нарушения антиковидных мер” в связи с подготовкой его выступления в Тверской области. 

Контекст:

29 августа фронтмен Rammstein планирует выступить на фестивале “Макларин” в поддержку партии “Родина”, говорится на сайте мероприятия.

Кроме того, Линдеманн намерен выступить на фестивале “Спасская башня”, который пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября, сообщал ТАСС.

В мае 2021 года в России приговорили координатора штаба российского оппозиционера Алексея Навального Андрея Боровикова к 2,5 годам колонии общего режима за репост клипа группы Rammstein.  Его осудили “за распространение порнографии через интернет”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Пожар на территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге потушен

24.09 / РПЦ возмутилась изображением Христа трансвеститом в церкви Исландии

25.08 / Жданов о милитаризации Крыма: Россия готовится к большой региональной войне

25.06 / Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье

30.06 / Мнения: В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

20.05 / В Сети появились снимки нового кроссовера Citroen C3

28.03 / В Канаде мужчина с ножом напал на посетителей библиотеки, один человек погиб

16.10 / Премьер Финляндии покинула саммит ЕС из-за возможного заражения коронавирусом

07.02 / Снег, гололед, порывы ветра до 15-20 м/с. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

05.07 / “Вы все равно лучшие!” Монатик поблагодарил сборную Украину по футболу за игру на Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика