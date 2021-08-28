К лидеру группы Rammstein Линдеманну в России пришли силовики – СМИ

По словам источника “Интерфакса”, проверка силовиков “проводилась в рамках заявления”. Сам Линдеманн присутствовал в этот момент в номере.

Telegram-каналы опубликовали фотографии, предположительно, сделанные очевидцем. На них виден сам Линдеманн в окружении сотрудника полиции и нескольких мужчин в штатском.

По данным Baza, один из представителей Rammstein устроил конфликт с силовиками, и его задержали.

Позднее источник “Интерфакса” сообщил, что силовики выдали Линдеманну предписание о “недопущении нарушения антиковидных мер” в связи с подготовкой его выступления в Тверской области.

Контекст:

29 августа фронтмен Rammstein планирует выступить на фестивале “Макларин” в поддержку партии “Родина”, говорится на сайте мероприятия.

Кроме того, Линдеманн намерен выступить на фестивале “Спасская башня”, который пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября, сообщал ТАСС.

В мае 2021 года в России приговорили координатора штаба российского оппозиционера Алексея Навального Андрея Боровикова к 2,5 годам колонии общего режима за репост клипа группы Rammstein. Его осудили “за распространение порнографии через интернет”.

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