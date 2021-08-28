“Как можно быть атеистом после услышанного!” Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли

В ролике показано не только совместное исполнение со сцены молитвы The Prayer, но и репетиция двух артистов, в конце которой дирижер Марчелло Рота говорит певице: “Брава, брава!”.

“Одна встреча – как маленькая жизнь. Впервые встретиться за два часа до начала концерта, провести только одну общую репетицию за 10 минут, изменить каденцию (финал), прожить напряженный день и почувствовать абсолютное спокойствие на сцене. “Брава” от дирижера – мой стимул”, – призналась Джамала.

Певица также написала, что ей посоветовал Бочелли.

“Делай то, что пожелаешь” – идеальный совет от маэстро. Так символично, что именно в День Независимости мы с Андреа Бочелли спели песню-молитву о мире, милосердии, вере и надежде”, – написала Джамала.

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Пост артистки набрал почти 80 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

“Браво, Джамала! Звучит божественно. И показали высокий профессиональный уровень. Твое выступление вызывают восхищение и гордость за тебя!” – похвалил Джамалу украинский певец Павел Зибров.

“Какое наслаждение”, – прокомментировала oksanaweichandt.

“Я не знаю, как можно быть атеистом после услышанного?! Это же поцелуй Бога в уши и души!” – восхитилась rizalisa.

Контекст:

Концерт Андреа Бочелли “Голос моей души” состоялся в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева, рядом с Мариинским дворцом и Верховной Радой. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Бочелли спел с четырьмя украинскими певицами: Тиной Кароль и Джамалой, а также с солистками Национальной оперы Украины Людмилой Монастырской и Тамарой Калинкиной. Сопровождал концерт Национальный симфонический оркестр под руководством Владимира Сиренко при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Оркестром дирижировал итальянский маэстро Марчелло Рота.

На выступление 62-летнего певца приехали президент Владимир Зеленский с супругой Еленой. “Поражены удивительной силой его пения”, – написал глава государства в своем Instagram-аккаунте после концерта.

Концерт Бочелли в Киеве 24 августа был в поддержку создания музея украинского художника Ивана Марчука. Бочелли уже выступал в Киеве – в 2017 году прошел его концерт на НСК “Олимпийский” с украинским Национальным хором имени Веревки и в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.

Бочелли родился в Италии в 1958 году. Певец с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет. Обучаясь оперному пению, он вынужден был по ночам подрабатывать артистом в ресторанах. Дебют Бочелли в качестве тенора состоялся в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Выступал перед папой римским, выпустил множество альбомов, награжден звездой на голливудской Аллее славы за вклад в театральное искусство (оперу). Несколько раз выигрывал премии Classical Brit и World Music Awards, номинировался на Grammy и Emmy.

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