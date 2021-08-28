 

Врач-онколог назвал «сигналы» проблем со здоровьем на лице

28.08.2021, 12:54, Разное
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Врач-онколог и специалист в области хирургии Иван Карасев назвал «сигналы» на лице, которые говорят о наличии проблем со здоровьем. При появлении нижеперечисленных симптомов нужно обратиться в больницу для обследования.
По словам Карасева, сухая и потрескавшаяся кожа на лице говорит не только об обезвоживании организма, но может стать признаком неправильной работы потовых желез. Если у женщин появляются волосы на подбородке, над верхней губой, в области челюстей, то это сигнализирует о синдроме поликистоза яичников. В случае появления красных прожилок в белках глаз, можно говорить об нервном истощении, а при желтизне – о неправильной работе печени. Если человек заметил бледно-розовую окраску вокруг органов зрения, то ему стоит проверить мочевой пузырь или предстательную железу. О проблемах в работе почек могут говорить темные круги или мешки под глазами.

Особенное внимание стоит уделить людям, у которых губы принимают синий оттенок. Это может быть признаком проблем с сосудами и сердцем. В завершение Карасев посоветовал людям с длительной бледностью лица проверить уровень гемоглобина, чтобы исключить или подтвердить анемию.

Источник: rg.ru



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