 

Специалист предсказала сбои в интернете по всему миру из-за вспышки на Солнце

28.08.2021, 12:54, Разное
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Ученая Калифорнийского университета Сангита Абду Джиоти предсказала сбои в интернете по всему миру из-за вспышки на Солнце. В последние три десятилетия солнечная активность была низкой, поэтому существует определенная вероятность всплеска в ближайшее время, отметила специалист в своем докладе.
Последние солнечные вспышки с мощными корональными выбросами были зафиксированы в период, когда еще не появилась Всемирная паутина. Оценивая последствия такого события во время выступления на конференции SIGCOMM 2021, Сангита Абду Джиоти предположила, что взрывной процесс выделения энергии негативно отразится на работе подводных интернет-магистралей. Особую опасность это несет для электроники, хотя и не может повлиять на оптоволокно. Последствия воздействия геомагнитно-индуцированных токов от вспышек будут отличаться в зависимости от типов кабелей. Например, меньше других пострадает Юго-Восточная Азия, так как в данном регионе такие магистрали короче. А самый большой риск будет для кабелей, соединяющих Европу с США.

При этом ученая отметила, что полного отключения интернета не произойдет, а вот о дестабилизации его работы можно смело говорить. Также космическое явление негативно скажется на оборудовании, функционирующем на земной орбите, поэтому человечество может остаться без спутниковой Сети и систем глобального позиционирования.

Источник: lenta.ru



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