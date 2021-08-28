В Китае стартовали продажи поддельных Apple Watch Series 7

Через несколько недель будут официально представлены часы Apple Watch Series 7. При этом появление в Сети CAD-рендеров с «яблочными» гаджетами привело к тому, что на рынке Китая появились поддельные устройства.

Фальшивые «новинки» представлены в разных цветовых вариантах. Внешне они очень похожи на оригинальные устройства, так как дизайн совпадает с опубликованными ранее рендерами. Что касается экрана, но он выполнен в плоском стиле.

Оригинальные смарт-часы от Apple, по данным Bloomberg, будут представлены с тонкими рамками дисплея, получат быстрый процессор, а также усовершенствованную функцию Ultra-wide band. Помимо этого, гаджеты впервые с 2018 года выйдут на рынок с полностью новым дизайном. Размеры оригинальных Apple Watch Series 7 составят 41 и 45 мм.

Источник: www.ferra.ru