 

Independent – из-за перебоев с поставками продовольствия британские семьи рискуют остаться без Рождества

28.08.2021, 12:52, Новости дня
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Выход Британии из Евросоюза спровоцировал в Соединённом Королевстве кризис с цепочками поставок продовольствия, пишет The Independent. При этом руководитель одной из сетей супермаркетов предупредил, что сложившаяся ситуация вполне может привести к ситуации, когда некоторые британские семьи останутся без Рождества.


Reuters

Кризис с цепочками поставок Великобритании, наступивший после брексита, может «отменить Рождество» и вызывать нехватку продовольствия даже в 2022 году, пишет The Independent со ссылкой на лидеров отрасли.

Глава компании Co-operative Group Стив Марреллс заявил в среду, что сейчас наблюдается самый серьёзный дефицит продуктов питания, который он когда-либо видел.

А управляющий директор сети супермаркетов Iceland Ричард Уолкер предупредил, что из-за перебоев с поставками в этом году для некоторых семей Рождество может быть «отменено».

Другие руководители, работающие в пищевой отрасли, сообщили The Independent, что, согласно их ожиданиям, проблемы с продовольствием сохранятся и в следующем году. Произойдёт это в том случае, если не будут приняты срочные меры для решения таких проблем, как нехватка квалифицированных заводских рабочих и водителей грузовиков.

Ник Аллен, исполнительный директор Британской ассоциации мясопереработчиков (BMPA), в которой работает более 75 тыс. человек, предсказал, что в 2022 году перебои с поставками будут продолжаться, и обвинил британское правительство в «отрицании» такой проблемы, как нехватка рабочей силы.
 
В беседе с изданием The Independent он заявил: «Полки супермаркетов кажутся скудноватыми. Я думаю, что это станет нормой — в обозримом будущем выбор продукции на полках будет меньше. На данный момент складывается ощущение, что спад в секторе продолжится и в следующем году».

Как отмечает издание, правительству британского премьера Бориса Джонсона уже было предложено упростить иммиграционные правила, чтобы некоторые граждане ЕС, покинувшие Великобританию во время брексита, могли вернуться и помочь заполнить серьёзные пробелы в рабочей силе.



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