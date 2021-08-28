 

SCMP – «рисовые младенцы» стали популярным семейным подарком в Японии из-за пандемии

28.08.2021, 12:52, Новости дня
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Владелец магазина риса в Японии много лет назад придумал продавать в качестве подарка «рисовых младенцев» — фигурки с напечатанным лицом новорождённого, которые весят примерно так же, как настоящий ребёнок, потому что наполнены рисом. А во время пандемии COVID-19 такие подарки стали ещё более популярными, поскольку из-за социального дистанцирования возможности для посещения родственников заметно ограничились, пишет South China Morning Post.

Родители в Японии отправляют родственникам мешочки, набитые рисом, на которых изображено лицо их новорождённого ребёнка.

НАРУО ОНО, владелец магазина риса: После вспышки коронавируса люди начали воздерживаться от встреч и не могли встретиться со своими внуками и с собственными детьми. И хотя это не настоящий ребенок, этот товар позволяет им ощутить вес их внука, а также имеет очень похожую форму. 

Масса риса в таком «рисовом младенце» соответствует весу ребёнка при рождении.

НАРУО ОНО: В Японии подарки имеют важное значение с древних времён. Я хотел отреагировать на современные тенденции снижения числа браков и рождения детей, развивая процесс вручения подарков с помощью новых технологий — например, как эта печать изображений, а не только традиционные подарки. 

Такая идея пришла Оно в голову много лет назад, когда у него родился сын — он придумал это для родственников, которые жили слишком далеко и не могли его навестить. Такой подарок стал особенно популярным в период пандемии, пока в стране действуют меры социального дистанцирования.

Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года. 



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