Le Figaro – экономика или пандемия — после летних каникул Макрон окажется меж двух огней

Эпидемия коронавируса и восстановление экономики — две трудно совместимые проблемы, с которыми придётся иметь дело Эммануэлю Макрону после окончания летних каникул, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, с одной стороны, санитарные ограничения мешают экономическому развитию, с другой — оправдывают исключительные расходы правительства, которые при возвращении к нормальной жизни необходимо будет свернуть. Найти баланс между этими противоречиями главе государства будет непросто, подчёркивает газета.



Reuters

Кризис здравоохранения и восстановление экономики — с таким «взрывоопасным коктейлем» придётся иметь дело французской власти после окончания летних каникул, отмечает обозреватель Le Figaro Гийом Табар. С одной стороны, страна ещё не избавилась от эпидемии Covid-19, с другой — основные показатели экономики снова приходят в норму. Однако примирить эти две реальности символически и политически довольно сложно, считает автор.

С точки зрения символов, в общественном сознании за кризисом всегда следует восстановление экономики, однако нынешний кризис, то есть эпидемия, создаёт исключительную ситуацию, которая приостанавливает или препятствует восстановлению и возвращению «счастливых дней». Кроме того, кризис оправдывает исключительные траты и борьбу с ним «любой ценой», в то время как восстановление экономики нуждается в продуктивных инвестициях.

После окончания каникул правительство должно будет одновременно объяснить сохранение ограничительных мер — начиная с санитарных пропусков — и, в то же время, постепенный отход от чрезвычайных средств, пишет журналист, добавляя, что достичь этого равновесия будет непросто. Хорошие новости в области экономики могут разжечь финансовые требования со стороны общества, при этом окончание периода борьбы «любой ценой», напротив, потребует более строгих бюджетных ограничений.

Политическое положение президента страны также изменилось, констатирует обозреватель. С точки зрения сторонников главы государства, настаивать на продолжении кризиса в сфере здравоохранения — значит поддерживать образ Эммануэля Макрона как капитана, ведущего корабль в шторм. Как напоминает автор, в своё время ту же тактику избрал Николя Саркози, сравнивая свои действия во время финансового кризиса с неопытностью своих противников.

Однако время не играет на руку действующему президенту, замечает журналист. До выборов остаётся ещё восемь месяцев, а со слов Макрона о том, что страна «находится в состоянии войны», к тому времени пройдёт уже более двух лет. Этот срок слишком далёк, чтобы поддерживать мышление в стиле «чрезвычайной ситуации». Кроме того, такой подход означал бы, что исполнительная власть расписалась в провале своей стратегии по борьбе с эпидемией. Но в то же время этот срок слишком близок, чтобы провести настоящие реформы. К тому же, ставка на восстановление экономики потребует отказа от «привилегий» чрезвычайного положения, подчёркивает Табар.