Мнение: Письмо: “Другого шанса может не быть”
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Еще письмо про КП.
Здесь автор была в черном поле, но вернулась в красное.
Как она это сделала? Опишите подробно.
И как она может это красное поле сделать больше. И почему так.
kira_medvedeva
Добрый день, Эволюция! Я писала вам письмо про социопата: https://evo-lutio.livejournal.com/616388.html
После вашего разбора мне удалось довольно легко оторваться от героя. Правда, он мне и сам здорово помог.
Когда я прочитала ваш разбор, у меня упала корона и я увидела то, что смутно подозревала еще на момент написания письма – что уважения ко мне у человека нет, а место мое – маленькое и под плинтусом. И выбраться оттуда, пока я в этих отношениях, у меня вряд ли получится. Надо отваливать.
Как раз в это время герой написал мне с претензией. Она, на мой взгляд, была высосанной из пальца – мы собирались с друзьями отмечать мой ДР, он сказал, что найдет место, а потом пропал из сети. Пока его не было, я стала искать место сама. Он появился в сети, обвинил меня в неуважении – ведь он уже сказал, что найдет. Если я демонстрирую, что его слова ничего для меня не значат, возможно, нам стоит расстаться?
Я согласилась, мол, да, действительно, ты прав, стоит.
И тут произошел странный прорыв – на меня вылился поток сообщений. Герой писал о том, как я его не понимала, какая я плохая, как я себя не так вела, но если бы я осознала, то мы могли бы снова попробовать…
Я отвечала коротко – да нет, попробовали, не получается, надо расставаться.
Потом перестала отвечать.
И, знаете, я так хорошо себя почувствовала… Даже несмотря на сообщения о том, что я виновата и все испортила, я чувствовала, что так правильно.
У меня появились силы, хотелось что-то делать. Я взяла подработку, начала бегать и заниматься силовыми.
Герой периодически писал. Сначала – с оскорблениями. Потом – нейтрально, мол, вспоминал тебя недавно. Потом пошли вообще странные сообщеия: он сообщил мне, что “недавно наблюдал, как топят маленьких миленьких котяток”. Я не блокировала его, но и не отвечала. Потом я молча удалила его из друзей, он возмутился, послал меня нецензурно и заблокировал. Это было спустя месяц после разборки.
Через три месяца я встретила молодого человека, который стал моим мужем.
Герой несколько раз писал мне с другого профиля – то предлагал попробовать еще раз и обещал быть “менее бОльным”, то давал мне счастливый шанс его увидеть (так и писал – “пригласи меня куда-нибудь”). Я старалась не влезать в разборки “что было не так и кто не прав”, но отвечать дружелюбно и вежливо – мол, нет, спасибо, не хочу. Он пригрозил мне, что скоро уезжает из страны, и другого шанса у меня может не быть. Ну что ж…
В этой истории, конечно, никакой рыбалки у меня нет – просто меня послали, а я отвалила. Но, возможно, что именно снятие короны и четкое понимание своей позиции в этих отношениях позволили мне спокойно из них выйти и войти в другие, более удачные.
Спасибо, что прочитали!
Источник: Эволюция
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