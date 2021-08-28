Мнение: Письмо: “Другого шанса может не быть”

Еще письмо про КП.

Здесь автор была в черном поле, но вернулась в красное.

Как она это сделала? Опишите подробно.

И как она может это красное поле сделать больше. И почему так.

kira_medvedeva

Добрый день, Эволюция! Я писала вам письмо про социопата: https://evo-lutio.livejournal.com/616388.html

После вашего разбора мне удалось довольно легко оторваться от героя. Правда, он мне и сам здорово помог.

Когда я прочитала ваш разбор, у меня упала корона и я увидела то, что смутно подозревала еще на момент написания письма – что уважения ко мне у человека нет, а место мое – маленькое и под плинтусом. И выбраться оттуда, пока я в этих отношениях, у меня вряд ли получится. Надо отваливать.

Как раз в это время герой написал мне с претензией. Она, на мой взгляд, была высосанной из пальца – мы собирались с друзьями отмечать мой ДР, он сказал, что найдет место, а потом пропал из сети. Пока его не было, я стала искать место сама. Он появился в сети, обвинил меня в неуважении – ведь он уже сказал, что найдет. Если я демонстрирую, что его слова ничего для меня не значат, возможно, нам стоит расстаться?

Я согласилась, мол, да, действительно, ты прав, стоит.

И тут произошел странный прорыв – на меня вылился поток сообщений. Герой писал о том, как я его не понимала, какая я плохая, как я себя не так вела, но если бы я осознала, то мы могли бы снова попробовать…

Я отвечала коротко – да нет, попробовали, не получается, надо расставаться.

Потом перестала отвечать.

И, знаете, я так хорошо себя почувствовала… Даже несмотря на сообщения о том, что я виновата и все испортила, я чувствовала, что так правильно.

У меня появились силы, хотелось что-то делать. Я взяла подработку, начала бегать и заниматься силовыми.

Герой периодически писал. Сначала – с оскорблениями. Потом – нейтрально, мол, вспоминал тебя недавно. Потом пошли вообще странные сообщеия: он сообщил мне, что “недавно наблюдал, как топят маленьких миленьких котяток”. Я не блокировала его, но и не отвечала. Потом я молча удалила его из друзей, он возмутился, послал меня нецензурно и заблокировал. Это было спустя месяц после разборки.

Через три месяца я встретила молодого человека, который стал моим мужем.

Герой несколько раз писал мне с другого профиля – то предлагал попробовать еще раз и обещал быть “менее бОльным”, то давал мне счастливый шанс его увидеть (так и писал – “пригласи меня куда-нибудь”). Я старалась не влезать в разборки “что было не так и кто не прав”, но отвечать дружелюбно и вежливо – мол, нет, спасибо, не хочу. Он пригрозил мне, что скоро уезжает из страны, и другого шанса у меня может не быть. Ну что ж…

В этой истории, конечно, никакой рыбалки у меня нет – просто меня послали, а я отвалила. Но, возможно, что именно снятие короны и четкое понимание своей позиции в этих отношениях позволили мне спокойно из них выйти и войти в другие, более удачные.

Спасибо, что прочитали!