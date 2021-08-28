 

Мнение: Путаница

28.08.2021, 12:38, Разное
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И еще раз о дикой путанице в отчетах о смертности в России от коронавируса. Сообщение Росстата, который дает вдвое большую смертность, чем это следует из ежедневных сообщений оперштаба, объясняется на самом деле крайне просто.

Я много раз говорил и писал о крахе управления в России, его коллапсе. Управление – это работа с информацией. Сбор информации, ее обработка, анализ, выделение причин, управяющее решение, доведение его до исполнительных структур и звеньев. В процессе катастрофы любая система суверенизуется, то есть, каждая подсистема с целью оптимизации своего сокращающегося ресурса начинает вести себя обособленно от других подсистем и системы в целом. И чем ближе точка краха, тем более распадается связь между подсистемами.

Полная рассогласованность в исходных данных, которыми оперируют две различных структуры – оперштаб и Росстат – только подчеркиват распад системы управления на независящие друг от друга звенья. Этот распад уже настолько очевиден, что неудивительно, почему в стране принимаются прямо противоположные решения, неудивительно, что нарастает хаос – нет первичных данных, позволяющих объективно оценивать обстановку, а потому решения принимаются отдельно от нее.

Система держится сегодня исключительно на своей инерции, но это же создает отложенные риски. Когда распад наберет достаточную инерцию, чтобы развалить остатки устойчивости, он покатится дальше. И чем дольше длится период накопления инерционных процессов распада, тем тяжелее будут последствия краха. Большой шкаф падает громче – это как раз про эту ситуацию.

Источник: Эль Мюрид



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