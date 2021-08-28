Украшение еды к празднику: создаем с помощью глазури волшебное зеркало из печенья

Украшение готовых блюд – это целое искусство, которым кулинары должны владеть в совершенстве. Чтобы еда вызывала восхищение, ее нужно красиво подать, ведь сначала мы получаем эстетическое наслаждение от ее созерцания, а уже потом пробуем на вкус. Ни один праздник (особенно детский) не обходится без десертов. Опытные кондитеры могут так их украсить, что даже самое простое печенье становится произведением искусства.

Декорирование печенья

Имбирные пряники и печенье используются кондитерами очень давно для создания волшебных кулинарных творений. Причин тому несколько. Имбирная выпечка отлично держит форму, хорошо сочетается по вкусу с сахарной глазурью (которой чаще всего и декорируют кондитерские изделия), долго не теряет своих вкусовых качеств.

Рассмотрим декорирование печенья. В руках мастера ему суждено стать съедобным сказочным зеркалом. Для начала он с помощью специальной насадки очертил красной глазурью контуры печенья. Подождал, пока она застынет. Глазурь стала своеобразным барьером, который не дает растекаться жидким ингредиентам, используемым для декора.

Чтобы сахарная глазурь смотрелась объемнее, первым слоем мастер нанес несколько штрихов, которые при заполнении рисунка цветом позволят сделать заливку более выпуклой.

С помощью насадки мастер начертил белой глазурью линии в верхней части печенья. В шахматном порядке он заполнил квадратики белой и шоколадной глазурью. Получился шахматный узор.

Сахарная глазурь – это замечательный материал. Она отлично сохраняет цвет и дает возможность создать невероятно красивый съедобный декор для самого волшебного детского праздника.

Взяв другую насадку, мастер заполнил ее красным кремом и сделал на ручке зеркала из печенья фигурные завитки. Используя золотистую глазурь, он нарисовал ряд сердечек в месте, где красная ручка съедобного зеркала соединяется с шахматным узором.

Далее мастер снова взял новую насадку, заполнил ее белым и красным кремом и создал красивую розу. Из зеленой глазури он сделал листочки.

Декоративные элементы

Нужно отметить, что сахарная глазурь позволяет создать элементы декора, которые будут крепиться поверх основного рисунка, придавая тем самым изделию дополнительный объем. В данном примере мастер изготовил съедобные игральные карты и золотую корону, а также большое сердечко. Корону он сделал из золотистой глазури, а карты из белой.

Чтобы корона выглядела объемнее, кондитер несколько раз дублировал контур переднего плана, а зубчики на заднем плане обвел лишь один раз. Прикрепил корону к печенью он с помощью той же сахарной глазури, которая, застывая, надежно крепит декоративные элементы к выпечке. Таким же образом он прикрепил две съедобные игральные карты.

Большое сердечко мастер глазурью разделил пополам. Одну половину он заполнил шоколадной глазурью, а вторую красной. Когда сердечко застыло, он прикрепил его к ручке зеркала из печенья. Далее он украсил сердечко золотистыми кремовыми вензелями.

На последнем этапе он в отдельной посуде сделал немного бесцветного желе и залил его в отверстие печенья. Когда желе застыло, получилось вот такое великолепное зеркало, украшенное золотой короной. Такую красоту даже жалко есть.