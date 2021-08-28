 

Эстония призвала ЕС создать ПВО для «сдерживания России»

28.08.2021, 12:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Европейскому союзу для «сдерживания России» профинансировать создание в ее стране ПВО средней дальности.

«Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Европейского союза», – сказала Кальюлайд в интервью журналу Diplomaatia и выразила мнение, что одним из примеров такого взаимодействия могло бы быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса действия через Фонд сплочения Евросоюза, передает «Интерфакс».

«Пятый год мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, в том числе и Эстония, расходуют более 2% валового внутреннего продукта, однако у них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Разумно ли таким же образом собираться в шестой раз, чтобы признать этот факт, или следует создать механизм, через который распределять эти расходы», – сообщила глава Эстонии.

По ее мнению, «есть одна вещь, где Европейский союз лучше, чем НАТО – перераспределение». «Если по этому пути готовы двигаться дальше, поддержка Европейского союза деятельности НАТО была бы очень большой. Если не готовы продвигаться, то на деле нет и смысла всерьез говорить об оборонном сотрудничестве Европейского союза», – считает президент Эстонии.

«Я пыталась и американцам разъяснить, что с этой точки зрения Европейский союз мог бы быть полезным. Разумеется, поначалу возникла нервная ситуация, когда ЕС начал говорить о стратегической автономии и тому подобном. Было бы хорошо все время смягчать и контролировать такое напряжение», – отметила Кальюлайд, добавив, что возможным примером стратегической автономии ЕС «могло бы стать проведение Европейским союзом, например, одной операции в Ливии без помощи НАТО и США».

В Эстонии постоянно проходят учения иностранных контингентов НАТО, но это Таллин не успокаивает. Там уверены, что Эстония должна располагать и собственными вооруженными силами, достаточно мощными для того, чтобы сдерживать «российского агрессора» хотя бы в течение нескольких дней – до тех пор, пока не подоспеют западные союзники. Милитаризация страны ведется при полном одобрении большинства эстонской общественности и прессы. Так, в январе 2019 года журналист одного из наиболее читаемых в Эстонии порталов Delfi Вахур Кооритс опубликовал в крупном издании Eesti Päevaleht весьма воинственную статью. Выход этой статьи совпал с шедшими в Эстонии дебатами о военной доктрине.

Газета ВЗГЛЯД писала, как страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы. 



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