 

Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле

28.08.2021, 12:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГраждане Пакистана были задержаны талибами в Кабуле два дня назад рядом с туркменским посольством, у них обнаружили взрывное устройство, информирует индийская газета Hindustan Times.

«Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула 26 августа», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. 



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