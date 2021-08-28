В Иране заявили об угрозах со стороны США
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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал «угрозой» высказывание американского президента Джо Байдена о том, что США могут прибегнуть к «другим вариантам» решения «проблемы» иранской ядерной программы.
«Акцент на использовании «других вариантов» в отношении Ирана на первой встрече Байдена и Беннета является незаконной угрозой другому государству. Подобные угрозы дают Ирану право на ответные действия на любую опасность в соответствии с доступными вариантами», – сообщил Шамхани, передает РИА «Новости».
Ранее Байден в рамках первой встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил, что если дипломатические усилия во взаимодействии с Ираном относительно его ядерной программы не увенчаются успехом, то Вашингтон готов обратиться к «другим вариантам».
По заявлению Беннета, Израиль разработал и намерен обсудить с США всеобъемлющую стратегию сдерживания «региональной агрессии» Ирана и недопущения появления у него ядерного оружия. Израиль традиционно выступает против ядерной сделки с Ираном, восстановить которую пытается администрация Байдена.
Также госдепартамент Соединенных Штатов готовит ряд запасных вариантов на случай невозможности восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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