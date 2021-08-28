 

В США число госпитализированных с коронавирусом превысило 100 тыс. Это максимальное количество с января

28.08.2021, 12:04, Новости дня
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The Washington Post пишет, что это самый высокий уровень госпитализации с января. 

По информации министерства внутренней безопасности США на 27 августа, в американских больницах занято 101 433 койки для пациентов с коронавирусом. 

Согласно данным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), самый высокий показатель уровень госпитализации с начала эпидемии был зафиксирован 15 января (тогда в больницах находились более 123 тыс. пациентов).

Вырос также уровень госпитализации среди детей. Когда школы начали открываться, число госпитализаций с коронавирусной инфекцией  в педиатрии достигло рекордного, отметил канал CNBC 25 августа – в среднем на предыдущей неделе ежедневно госпитализировали 303 детей с COVID-19. 

В то же время, на детей приходится всего 1,8% от всех заболевших, подчеркивается в материале канала. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В конце 2020 года в мире началась кампания по вакцинации от коронавируса. В США полностью привиты 52% населения, хотя бы одну дозу получили – 61,3%, сообщается на сайте CDC.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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