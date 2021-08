Украинские пловцы получили еще три золота Паралимпиады, Крипак установил мировой рекорд

Богодайко стал лучшим на дистанции 100 метров брасом (класс – S6), его медаль стала четвертым золотом в копилке национальной сборной, отмечает Общественное.

Видео опубликовали в Twitter Паралимпиады.

There’s clinching victory then there’s this from Yevhenii Bohodaiko of #Ukraine *

What an end to the Men’s 100m Breaststroke SB6 Final * #ParaSwimming #Paralympics #Tokyo2020 @Para_swimming pic.twitter.com/wqnwcKGRUb

— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2021

Потом Крипак победил на дистанции 100 метров вольным стилем. Он не только завоевал золото, но и установил новый мировой паралимпийский рекорд, сообщило Общественное.

Украинец проплыл дистанцию за 50,64 секунд, на 0,23 секунды быстрее предыдущего рекордсмена – бразильского спортсмена Андре Бразила. Его рекорд в этом классе и на этой дистанции держался 11 лет – августа 2010 года.

Сербин тоже победил на дистанции 100 метров брасом (класс – S11), уточняется в Twitter Паралимпиады.

A Ukraine one and two in the Men’s 100m Backstroke – S11, a gold for the 17 year old!#Gold – Mykhailo Serbin #UKR#Silver – Viktor Smyrnov #UKR#Bronze – Bozun Yang #CHN#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2021

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Сейчас в активе национальной сборной 31 медаль: шесть золотых, 16 серебряных и девять бронзовых. Украина занимает четвертое место в медальном зачете.



