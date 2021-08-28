Эксперты назвали основные признаки взлома телефона

Эксперты сферы высоких технологий назвали основные признаки, по которым можно определить взлом телефона. Дали специалисты и рекомендации по устранению проблем, а также защиты устройства.

Так, вероятное несанкционированное вторжение в работу смартфона можно определить по слишком быстро теряющему заряд аккумулятору. Это происходит из-за работающих в фоновом режиме приложений и утилит-жучков. Кроме того, о возможном взломе свидетельствуют постоянно появляющиеся странного типа уведомления, появляющиеся даже на заблокированном экране. Не менее внимательно следует относиться к перерасходу интернет-трафика.

Также во взломанном устройстве могут произвольно отключиться имеющиеся антивирусные программы. В список зловредного ПО эксперты по информационной безопасности причисляют майнерские приложения, банковские трояны, сталкерские и шпионские приложения. Может после взлома аппарат и внезапно перезагружаться, а при разговоре по телефону слышны странные шумы. Иногда отмечается и наличие рассылок по контактной книге пользователя, которую он не делал.

При подозрении на вторжение хакера в работу смартфона следует проверить его с помощью антивируса. Также принесет пользу смена паролей от важных сервисов вроде онлайн-банкинга, соцсетей и электронной почты. От программ-сталкеров эксперты, наоборот, не советуют избавляться, так как инициатор слежки может предпринять следующие шаги, узнав от устранении ПО.

Для защиты от вторжений следует внимательно относиться к скачиваемым приложениям. Вирусы могут содержаться даже на официальных площадках и сайтах. Также стоит изучать все разрешения, которые требует только установленная программа. Так, если ПО с функцией фонарика хочет получить доступ к камере, это уже повод отказаться от него.

Источник: 1prime.ru