Доктор Мясников рассказал о связи между ранней деменцией и депрессией

Александр Мясников пояснил о связи между ранней деменцией и депрессией. По словам доктора, в группу риска попадают люди возрастом от 18 до 65 лет.

В программе «О самом главном» Мясников сообщил, что в настоящее время с деменцией стали сталкиваться не только пожилые люди. Зачастую причиной становится стресс, который приводит к тому, что человек начинает забывать имена и названия разных вещей. Также этому способствует большой поток информации, которую мозг обрабатывает каждый день. Негативно отражается на умственных способностях и коронавирус.

Современные люди не умеют справляться со стрессовыми ситуациями, однако стрессоустойчивость – способ защититься от деменции в будущем. Полезным станут упражнения на концентрацию внимания. Что касается депрессии, то ее вызывает состояние неуверенности и неопределенности, в котором живет большинство жителей. Мясников сообщил, что на появление деменции также могут влиять сосудистые заболевания и гипертония, лечение которых в некоторых случаях оказывается неправильным. Это приводит к запустению микроциркуляции в головном мозге. В группу риска попадают и люди с ожирением.

Чтобы защититься от недуга, Мясников рекомендует читать бумажные книги, делать упражнения и всеми способами тренировать мозг. Также стоит отказаться от злоупотребления спиртными напитками.

Источник: smotrim.ru