 

NBC – новый очаг пандемии в США — больницы Флориды едва справляются с наплывом пациентов

28.08.2021, 11:58, Новости дня
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Коронавирусный кризис в США, вызванный новой волной заболевания, особенно остро ощущают на себе медицинские учреждения Флориды. Буквально в течение одного месяца уровень госпитализации в штате увеличился в три раза, причём подавляющее большинство поступающих пациентов составляют непривитые, пишет NBC News.

Во Флориде — новом очаге пандемии, — службы скорой помощи перегружены из-за поступающих вызовов.

Представитель экстренных служб в округе Пинеллас, штат Флорида: У нас множество пациентов с COVID, которые нуждаются в транспортировке.

По всей стране более 100 тыс. пациентов с COVID находятся в больничных отделениях интенсивной терапии. Наиболее острый кризис наблюдается во Флориде, где буквально за один месяц уровень госпитализации увеличился в три раза.

Сегодня в медицинском центре Tampa General Hospital ковидное отделение заполнено на 90%. Это в три раза выше, чем в самый разгар эпидемии в прошлом году.

ДЭВИД УЭЙН, сотрудник Tampa General Hospital: Я никогда раньше не видел ничего подобного.

Больницы Флориды сообщают, что 90% поступающих пациентов не были вакцинированы.

ДЖЕНЕТ ТРАМПЕР-УИТНИ, сотрудница Memorial Healthcare System: Такое ощущение, что ситуация хуже, чем в прошлом году, когда всё началось. Пациенты моложе, и они заболевают гораздо быстрее.

В сегодняшнем выступлении губернатор Флориды призвал прививаться, но выступил категорически против обязательного ношения масок.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Вы просто должны понять, что это (коронавирус. — ИноТВ) станет частью жизни. И существуют как способы превентивно защитить себя, так и способы лечиться после заражения.

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC News: Отделения неотложной помощи, как здесь в Баптистской больнице округа Майами-Дейд, с неохотой возводят подобные палатки, потому что в регионе начался сезон ураганов. Но сегодня усталые врачи говорят, что у них нет другого выбора. 

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.



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