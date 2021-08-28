Guardian – миссия почти выполнима — британская полиция вернула угнанную машину Тома Круза без багажа

Во время съёмок нового фильма серии «Миссия невыполнима» в Бирмингеме у Тома Круза угнали автомобиль. Вскоре полицейским удалось отыскать машину американского актёра, но находившиеся в ней вещи стоимостью несколько тысяч фунтов найти так и не удалось, передаёт The Guardian.



Twitter / BTP Birmingham

На съёмках седьмой части «Миссия невыполнима» в Бирмингеме у актёра Тома Круза угнали BMW X7. Автомобиль использовался для перевозки голливудской звезды по английскому городу, пишет The Guardian.

Машина Круза находилась на Чёрч-стрит в центре города. На момент угона во внедорожнике была часть багажа и вещей актёра, стоимость которых оценивается в несколько тысяч фунтов стерлингов, обращает внимание издание.

По данным полиции, автомобиль был «вскоре» обнаружен в городке Сметвик, расположенном примерно в трех милях от места похищения. Но находившиеся в нём вещи пропали.

На протяжении всей недели 59-летний Круз вызывал ажиотаж в Мидлендсе своими появлениями. В частности, он посещал бирмингемский торговый центр Grand Central, который для нового фильма о похождениях американского шпиона Итана Ханта переборудовали в аэропорт Абу-Даби, отмечает издание.

Кроме того, актёр при необычных обстоятельствах сфотографировался с семьёй местных жителей в деревне Багинтон в Уорикшире. Они разрешили его вертолёту приземлиться в их саду из-за временного закрытия близлежащего аэропорта Ковентри, напоминает The Guardian.