 

Володин рассказал о самых важных законах сентября

28.08.2021, 11:54, Разное
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Размер выплат больничных на детей будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. “Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми”, – подчеркнул председатель ГД.

Он напомнил, что поддержка семей с детьми, защита материнства и отцовства – один из приоритетов работы депутатского корпуса.

Также председатель ГД выделил закон о “гаражной амнистии”. Некоторые гаражи построены еще в советское время, граждане продолжают ими пользуются.

Но юридически такие постройки не оформлены. Из-за этого продать или передать их по наследству невозможно, объяснил суть проблемы спикер.

Депутаты устранили этот правовой пробел – теперь граждане смогут оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся гаражи. Процедура бесплатна.

“Это справедливое решение”, – заявил Володин.



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