 

“Метлу им”: Лукашенко хочет отправить жен белорусских спортсменов на “воспитательные” работы

28.08.2021, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз неодобрительно высказался в адрес отечественных спортсменов. На сей раз досталось их жёнам.

Накануне глава государства совершил рабочую поездку в Петриковский район Гомельской области Белоруссии. Там он принял участие в торжественном запуске горно-обогатительного комбината завода “Беларуськалий”. В ходе церемонии Лукашенко пообщался с его сотрудниками и выступил с речью, в которой предложил отправить жён белорусских хоккеистов и футболистов на “перевоспитательную” работу на предприятии.

“В айфонах сидят и против государства воюют”, – посетовал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что спортсмены “кривляются” на стадионах, а их красивые супруги в это время критикуют государство в интернете, сидя со смартфонами на трибунах. Поэтому белорусский лидер считает нужным выдать им всем по метле и отправить работать.

Кроме того, Лукашенко напомнил о провальных выступлениях белорусских атлетов. В качестве примера он привёл недавнее ошеломительное поражение национальной хоккейной команды сборной Польши. В первом квалификационном туре зимней Олимпиады-2022 белорусы уступили полякам со счётом 0:1.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / «Принцип взаимности»

23.09 / Мигрень во время беременности и грудного вскармливания

17.07 / Скандалы: Перевал Миллера

06.11 / На время пандемии Наталья Бочкарева стала дистанционным преподавателем

13.06 / Рустам Солнцев сомневается в музыкальном успехе Анастасии Решетовой

11.03 / «Сейчас нет, но скоро завезут»

13.06 / Мнение: Кино и космос

06.08 / Сергей Лазарев показал сделанную в честь дочери татуировку

15.01 / Мнение: Памятки о защите границ

07.04 / Правозащитники оценили ситуацию в Белоруссии: Вопиющее подавление свободы слова и мирных собраний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика