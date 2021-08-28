“Метлу им”: Лукашенко хочет отправить жен белорусских спортсменов на “воспитательные” работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз неодобрительно высказался в адрес отечественных спортсменов. На сей раз досталось их жёнам.

Накануне глава государства совершил рабочую поездку в Петриковский район Гомельской области Белоруссии. Там он принял участие в торжественном запуске горно-обогатительного комбината завода “Беларуськалий”. В ходе церемонии Лукашенко пообщался с его сотрудниками и выступил с речью, в которой предложил отправить жён белорусских хоккеистов и футболистов на “перевоспитательную” работу на предприятии.

“В айфонах сидят и против государства воюют”, – посетовал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что спортсмены “кривляются” на стадионах, а их красивые супруги в это время критикуют государство в интернете, сидя со смартфонами на трибунах. Поэтому белорусский лидер считает нужным выдать им всем по метле и отправить работать.

Кроме того, Лукашенко напомнил о провальных выступлениях белорусских атлетов. В качестве примера он привёл недавнее ошеломительное поражение национальной хоккейной команды сборной Польши. В первом квалификационном туре зимней Олимпиады-2022 белорусы уступили полякам со счётом 0:1.