Мнение: Убитые в Кабуле

Идентифицированные американские солдаты убитые в аэропорту Кабула 26 августа.



Карим Никоуи, солдат морской пехоты. Родители обвиняют Байдена и Пентагон в том, что официально его отправили в Кабул для "бумажной работы". Родился в год начала Афганской войны и умер в год ее окончания.



Дэвид Эспиноза, солдат морской пехоты.



Райли МакКоллум, солдат морской пехоты.



Джаред Шмитц, солдат морской пехоты.



Хантер Лопес, солдат морской пехоты.



Дэган Пейдж, капрал морской пехоты.



Райан Кнаусс, солдат морской пехоты.



Дарин Тейлор Гувер-младший, штаб-сержант морской пехоты.



Макстон Совиак, санитарный врач военно-морского госпиталя. Последний его сообщением в соц.сетях был пост в "Инстаграм" – "Убей или буть убитым. Определенно, попробуй быть на стороне убийц".



Умберто Санчес, солдат морской пехоты.



Джоханни Росарио, сержант морской пехоты.

Плюс еще двое пока точно не идентифицированы – там одна женщина-сержант еще была.

Уточнят информацию, добавлю.

Огромное количество убитых афганцев разумеется остается на заднем плане. Почему то те, кто 20 лет "заботился об афганцах", их идентифицировать не спешат.

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