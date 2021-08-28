Линдеманн попросил журналистов передать Путину, что произошла “огромная ошибка”

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, задержанный в Твери этой ночью, просил присутствовавших журналистов передать президенту Владимиру Путину, что произошла “огромная ошибка”.

Как сообщают СМИ, чьи корреспонденты оказались рядом, так называемый музыкант отрицал все обвинения и говорил, что наоборот выступает за укрепление российско-немецкой дружбы. Улики, тем не менее, говорят против него: в его номере были найдены записи на немецком языке и персональные электронные устройства, а соседи подтвердили под протокол, что слышали иностранную речь – возможно, Линдманн выходил на связь со своими кураторами посредством информационно-коммуникационной сети “Интернет”.

Разбираться с истинными целями визита Линдеманна теперь будут следователи ГСУ.

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