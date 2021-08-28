Сообщение о «минировании» борта Москва – Геленджик поступило в Домодедово

Сообщение о «минировании» самолета, который должен вылететь в Геленджик из московского Домодедово, поступило в правоохранительные органы, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», – сказал источник ТАСС.

Как передает РИА «Новости», по данному факту проводится проверка.

По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11.25 мск. В настоящее время его проверяют, рейс задержан.