 

Сообщение о «минировании» борта Москва – Геленджик поступило в Домодедово

28.08.2021, 11:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСообщение о «минировании» самолета, который должен вылететь в Геленджик из московского Домодедово, поступило в правоохранительные органы, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», – сказал источник ТАСС.

Как передает РИА «Новости», по данному факту проводится проверка.

По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11.25 мск. В настоящее время его проверяют, рейс задержан. 



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