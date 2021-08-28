Сообщение о «минировании» борта Москва – Геленджик поступило в Домодедово
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Сообщение о «минировании» самолета, который должен вылететь в Геленджик из московского Домодедово, поступило в правоохранительные органы, сообщил источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», – сказал источник ТАСС.
Как передает РИА «Новости», по данному факту проводится проверка.
По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11.25 мск. В настоящее время его проверяют, рейс задержан.
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