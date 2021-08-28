Звезда грузинского футбола оценил уровень чемпионата России

Полузащитник казанского «Рубина» 20-летний грузин Хвича Кварацхелия сообщил о высоком уровне российской премьер-лиги, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Футболист, на которого имеют виды европейские гранды, сообщил в интервью порталу sportall.ge, что «российская премьер-лига находится на достаточно высоком уровне, испытала серьезный прогресс». «Легких противников здесь фактически нет», – считает Кварацхелия.

«Моя цель – выиграть Лигу Чемпионов. Время покажет, я сделаю это с «Рубином» или какой-то иной командой», – добавил спортсмен.

При этом он не исключил, что перейдет из «Рубина» в это трансферное окно.

Кварацхелия сейчас травмирован, поэтому он не поможет сборной Грузии в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022 в Катаре. Дома грузинский спортсмены сыграют с Косово, а на выезде – с Испанией. За национальную команду Грузии Кварацхелия провел восемь матчей и забил в них три гола.