 

Компания Renault в июле снизила продажи в РФ на 3%

28.08.2021, 11:12, Новости дня
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Известный автопроизводитель Renault отличался о продажах техники в прошлом месяце.

Отечественные дилеры в июле продали более 11,2 тысяч автомобилей, что на 3% уступает тем показателям, которые были достигнуты за аналогичный период прошлого года. Всего за семь месяцев с начала текущего года продали более 81,2 тысяч новых машин, что на 29% выше, чем в минувшем году. Таким образом, компания Renault занимает четвертое место среди всех брендов, которые доступны в России.

Доля продаж Renault достигает 8,5%. Наибольшим спросом у россиян пользуется модель кроссовера Duster, который приобрели в июле более 3,4 тысяч клиентов. Второе место занимает бюджетный седан Logan с 2,9 тыс. сделок в РФ. Замыкает тройку лидеров обновленный хетчбэк Sandero, который в июле приобрели около 2,1 тысяч россиян.  



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