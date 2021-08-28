Volvo привезет в Россию электрический кроссовер XC40 Recharge в 2022 году

Шведский бренд Volvo намерен представить на российском рынке два электрокара – XC40 Recharge и C40 Recharge.

Известно, что премьера первой модели на глобальном рынке состоялась 2 года назад. Автомобиль выполнен в кузове кроссовера и построен на платформе CMA. Известно, что электрокар получит два агрегата с суммарной мощностью 408 л.с. Кроме того, запас хода электрокроссовера достигает 400 километров. Модель получила систему полного привода.

Здесь применили продвинутую мультимедийную систему, поддержку облачных сервисов, а также бортовую электронику. Приобрести новый автомобиль пока можно путем дистанционной аренды, тогда как обычный способ продажи пока не анонсирован шведским производителем.