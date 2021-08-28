 

Volvo привезет в Россию электрический кроссовер XC40 Recharge в 2022 году

28.08.2021, 11:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведский бренд Volvo намерен представить на российском рынке два электрокара – XC40 Recharge и C40 Recharge.

Известно, что премьера первой модели на глобальном рынке состоялась 2 года назад. Автомобиль выполнен в кузове кроссовера и построен на платформе CMA. Известно, что электрокар получит два агрегата с суммарной мощностью 408 л.с. Кроме того, запас хода электрокроссовера достигает 400 километров. Модель получила систему полного привода.

Здесь применили продвинутую мультимедийную систему, поддержку облачных сервисов, а также бортовую электронику. Приобрести новый автомобиль пока можно путем дистанционной аренды, тогда как обычный способ продажи пока не анонсирован шведским производителем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Hill – США заподозрили в кибератаке на крупнейшего производителя мяса JBS «хакеров из России»

29.07 / Пароли полумиллиона пользователей «Умного голосования» утекли в Сеть

20.08 / В мире: Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР

18.07 / На Луне создадут единую систему навигации

01.02 / Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на “Евровидение 2021”

14.07 / США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников

05.02 / В РФ назвали сроки начала испытаний «Спутник V» на детях

07.01 / Ребенка с поражением всех органов после COVID спасли в России

09.03 / Газпром предупредил об истощении хранилищ газа в Европе

27.10 / По результатам обработки более 75% протоколов на выборах в округе №208 лидирует Гунько, Ляшко второй

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика