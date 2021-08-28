 

“Какие вы красивые и талантливые”. Настя Каменских с мамой спели украинские песни а капелла

28.08.2021, 11:10, Новости дня
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“Обожаю петь с моей Лидочкой”, – подписала ролики Каменских и поблагодарила телеведущего Юрия Горбунова, на чьем дне рождении 24 августа она и спела с мамой, за “душевный праздник”.

На видео Каменских одета в зеленое платье-вышиванку, а ее мама – в белую сорочку-вышиванку. Они а капелла исполняют дуэтом “Черемшину” и “Червону руту”.

Меньше чем за сутки пост Каменских лайкнули больше 72 тыс. раз и оставили около 370 комментариев.

“Какие вы красивые и талантливые. Обажаю Настю, и мама красивая”, – написала пользователь с ником nataliadavydian.

“Красотки”, – восхитилась bear_and_diamond.

“Боже, какие красивые”, – прокомментировала видео nataliasrgnk.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни. Настя Каменских – единственная дочь у своих родителей.

Певица называет свою мать по имени, так как считает ее очень современной женщиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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