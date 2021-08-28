 

“Это бомба”, “Могу помочь с уничтожением!” Актер “Квартала 95” Ткач показал фото с главным украинским продуктом

28.08.2021, 11:10, Новости дня
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На снимке 37-летний Ткач держит в туках тарелку с большими кусками сала. “Юрчик поздравляет с Днем сала. Да-да, есть такой день. И важность его нельзя недооценивать”, – подписали “кварталовцы” снимок.

“Сало – это бомба”, – предупредила re.gina2236.

“Могу помочь с уничтожением!” – предложил alexandrpopov1989.

“Уважаемый человек, поделись с ближним. Ну, блин, это я”, – написал anzori_zorik.

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A post shared by Студія “Квартал 95” (@kvartal95official)

Контекст:

Ткач известен по ролям в ситкомах “Страна У” и “Однажды под Полтавой”, участник телевизионных шоу “Танцы со звездами”, “Лига смеха” и “Игры приколов” на “1+1”. С 2019 года является актером студии “Квартал 95”, получив предложение о сотрудничестве от ее бывшего руководителя, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского.

Ткач женат на танцовщице Виктории. Супруги воспитывают дочь Елизавету (2015). В сентябре 2020 года артист признался, мечтает о второй дочери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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