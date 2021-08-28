Молодые женщины дольше восстанавливают обоняние после коронавируса

Молодые женщины дольше других восстанавливают обоняние после перенесенного коронавируса. Об этом пояснила врач-эпидемиолог Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, это процесс может продолжаться в течение года, а иногда и дольше. При этом некоторые пациенты восстанавливают способность различать запахи за 1-1,5 месяца. Что касается людей в возрасте, то у них с годами понижается чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов, поэтому после COVID-19 они реже жалуются на такие последствия заболевания. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что чаще всего с длительным периодом восстановления сталкиваются именно молодые женщины.

Если же после коронавируса у человека искажаются вкусовые ощущения, то ему приходится менять собственные пристрастия к ряду продуктов, цитирует Пшеничную издание Newinform.