 

Молодые женщины дольше восстанавливают обоняние после коронавируса

28.08.2021, 11:06, Разное
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Молодые женщины дольше других восстанавливают обоняние после перенесенного коронавируса. Об этом пояснила врач-эпидемиолог Наталья Пшеничная.
По словам специалиста, это процесс может продолжаться в течение года, а иногда и дольше. При этом некоторые пациенты восстанавливают способность различать запахи за 1-1,5 месяца. Что касается людей в возрасте, то у них с годами понижается чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов, поэтому после COVID-19 они реже жалуются на такие последствия заболевания. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что чаще всего с длительным периодом восстановления сталкиваются именно молодые женщины.

Если же после коронавируса у человека искажаются вкусовые ощущения, то ему приходится менять собственные пристрастия к ряду продуктов, цитирует Пшеничную издание Newinform.



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