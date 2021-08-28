Автоэксперт назвал время для самой выгодной покупки зимней резины

Автоэксперт Константин Лигачев назвал время, когда владелец машины может купить зимнюю резину с наибольшей выгодой. По его словам, это надо делать уже сейчас, а крайний срок – до первых заморозков.

По словам эксперта, чем ближе зимняя пора года, тем дороже стоимость шин. Дело в том, что многие оттягивают покупку до последнего момента, однако тогда сталкиваются с проблемой отсутствия зимней резины в магазинах, даже если покупатель готов потратить крупную сумму. Эксперт отмечает, что заниматься решением вопроса нужно максимум в октябре-ноябре, отдавая предпочтение покупке именно нового комплекта.

По словам Лигачева, ситуация с заменой резины на авто сравнима с покупкой зимней обуви для себя. Можно покупать и поддержанный комплект, но в таком случае следует разбираться в состоянии шин и учитывать их качество. Также последний вариант стоит рассматривать, если не хватает средств на новый комплект.

Источник: vm.ru