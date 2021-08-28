 

Джо Байден получил медаль “За успехи в джихаде”

28.08.2021, 10:51, Разное
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Запрещённая в России террористическая группировка “Исламское государство” представила президента США Джо Байдена к медали “За успехи в джихаде против неверных”. Заочная церемония награждения с участием американских дипломатов прошла в Дохе.

Как отметил вручавший медаль шейх Исмаил аль-Хинзири, Байден внёс немалый вклад в дело установления мирового халифата ещё будучи вице-президентом при Обаме. Благодаря его помощи удалось начать вторжения в Ирак, Ливию и Сирию, а недавние события в Афганистане окончательно укрепили его имидж как последовательного и убежденного сторонника джихада. Также похвальными грамотами террористов были награждены глава ЦРУ, директор Пентагона и ряд конгрессменов, голосовавших за вывод войск с Ближнего востока.

Представитель запрещённой группировки ИГИЛ также выразил надежду на расширение и углубление сотрудничества с администрацией Байдена. В частности, он призвал нанести авиационные удары по позициям Ирана, который является главным общим врагом США и ИГИЛ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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