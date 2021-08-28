После вакцинации препаратом Moderna в Японии умерли два человека

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28.08.2021, 10:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗа последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси, сообщило Reuters со ссылкой на заявление минздрава Японии.

По его данным, за последний месяц двое мужчин в возрасте около 30 лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины смерти расследуются.

Пока неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших, передает ТАСС.

Ранее после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет.



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