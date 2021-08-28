Российская полиция пришла к лидеру Rammstein

Представители российских правоохранительных органов в ночь на субботу пришли в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, причина визита неизвестна, сообщил информированный источник.

«Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн», – сказал источник «Интерфакса».

При этом он затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что «проверка проводилась в рамках заявления».

Комментарии официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации пока не поступали.

В середине августа петербургский Эрмитаж заявил, что Линдеманн нелегально продает серию предметов с цифровыми изображениями (NFT-токены), снятыми в музее. Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена «One shot video HERMITAGE EDITION». Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 тыс. евро за штуку, а общий тираж достиг десяти.

Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Кроме того, как информирует RT, в воскресенье, 29 сентября лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери.