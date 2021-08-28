 

Собянин: Въезд в Россию за правонарушения запрещен 17,5 тыс. мигрантам

28.08.2021, 10:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗа нарушение правопорядка около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы, еще 17,5 тыс. запрещен въезд в страну, сообщил мэр столлицы Сергей Собянин.

«Последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. человек запрещен въезд в страну», – написал Собянин в личном блоге.

Вместе с тем мэр отметил, что в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ и большинство ведет себя законопослушно.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», – резюмировал мэр.

Ранее сразу две драки с участием мигрантов произошли в Москве за один день. Не менее десяти выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку на Бауманской улице в центре столицы. Также в одном из московских хостелов несколько десятков мигрантов устроили драку, их задержали правоохранители и арестовали на 12 суток.



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