Минерал-губернатор

От «золотого унитаза» до «Новотерской»: как глава Ставрополья решает проблемы накануне выборов.



Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: РИА Новости

В июле Ставропольский край попал в федеральную повестку благодаря двум скандалам. Первый из них вы хорошо помните: это золотые унитазы в особняке главного гаишника региона Алексея Сафонова. О второй истории вы могли узнать по косвенным признакам, когда с прилавков стала пропадать популярная минералка «Новотерская целебная». Руководители компании «Кавминводы» рассказывали о попытках рейдерского захвата, работников выводили на митинг, в борьбу за права трудящихся включился губернатор края Владимир Владимиров.

Вскоре выяснилось, что такой шум возник вокруг банального спора из-за обычной дороги. Дорога эта принадлежит частному санаторию «Минеральные воды», владельцы которого решили ее отремонтировать. Подобное обострение происходит не впервые:

дело в том, что за 23 года «Кавминводы» так и не оформили отношений с санаторием по поводу использования дороги.

Сорокатонные фуры ездили по ней, что называется, на честном слове. Но бесконечно это продолжаться не могло.

«Новая» поговорила с обеими сторонами этой истории, чтобы понять, что происходит прямо сейчас.

Василий Евграфьев

гендиректор АО «Кавминводы»

«Мы в данный момент строим дополнительный подъездной путь к заводу, потому что достигнуть соглашения по существующей дороге не получилось. Чтобы взять ее в краткосрочную аренду, собственник потребовал сделать реконструкцию с такими условиями и сроками, что вся история затянулась бы еще на полгода. Мы не можем остановить производство на такой срок.

Сейчас мы постепенно заново наращиваем мощности, и наша вода уже снова поступает в магазины. Новая дорога, которую мы строим, к сожалению, также должна пересечь участок, принадлежащий санаторию. Там небольшой кусок земли, буквально 6 на 10 метров, но из-за него также сейчас не получается договориться. Представители санатория перекрыли строительной техникой доступ — прямо у наших ворот, отрезали покупателям возможность попасть в наш магазин. Дальнейшее строительство пока невозможно, но губернатор публично заявил, что лично будет участвовать в разрешении этого вопроса».

Владимир Кайшев

(его супруга Нурет владеет санаторием и, в частности, дорогой)

«У нас нет конфликта с заводом. Мы действуем в рамках закона. Мы социальный объект — санаторий. Мы лечим людей после ковида, выполняем президентскую программу по развитию курортов Минеральных Вод. Дорога, которой много лет пользуется завод «Кавминводы», у нас в полной собственности. Это запасная, пожарная дорога. Она не предназначена для постоянного использования большегрузами. У нас есть заключения всех ведомств и прокуратуры по этому вопросу.

Мы не один раз предлагали руководству «Кавминвод» выкупить дорогу в собственность или отремонтировать так, чтобы она соответствовала их нуждам и правилам безопасности. На совещаниях в правительстве края представители их краевого отделения и я подписали согласие представить все необходимые документы, сделать смету на ремонт, передать ответственность за безопасность на этом участке заводу. Но ничего сделано не было. Они не хотят вкладываться не то что в покупку этого участка, а даже в ремонт. Они обладают административным ресурсом, а теперь и публичной поддержкой губернатора, которого мы, со своей стороны, не просили о защите, нас не от чего защищать, мы ничего не нарушаем. Но мы рассчитывали, что губернатор будет сохранять нейтральную позицию хотя бы. А он везде официально выражает поддержку «Кавминводам», которые построили завод на «газпромовские» деньги, а теперь хотят также получить еще и дорогу».

Так ведется «реконструкция дороги» силами «Кавминвод». Скриншот с видео Сергея Лащенко

Про газпромовские деньги вы можете подробно прочитать в справке «Новой», но самое странное в этой истории на настоящий момент, действительно, позиция губернатора. Вот что сказал Владимир Владимиров в прямом эфире телеканала «Свое ТВ»:

«Это ситуация двухлетней давности. Мы получили сигнал, пошли в суд, выиграли суд и получили на дорогу публичный сервитут. Но второй участник, скажем так, противная сторона, оспорила это решение. К сожалению, судебная система у нас, ну прямо скажем, сложная… Понять ее, когда она принимает такие решения, вплоть до ограничительных мер… Мы, понимая безвыходность ситуации, кого только не подключали — все органы правопорядка, только осталось, наверное, захватить этот санаторий».

Публично выраженная главой региона идея о захвате частной собственности, действительно, впечатляет. Впрочем, на Ставрополье свои традиции. В чем, собственно, состоял «бизнес» того самого Сафонова с «золотым унитазом»? Группа лиц продавала владельцам фур «вездеходы», позволявшие ездить с перегрузом и не платить ни штрафы, ни взятки на постах — все уже было включено в «абонемент» за 20 тысяч рублей в месяц. То есть закон был «оптимизирован» в интересах частников, готовых платить за это деньги.

Ставропольский край. Административное здание завода «Кавминводы». Фото: Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС

Стоит ли тогда удивляться, что губернатор просил начальника ГУ МВД по краю Щеткина фактически вмешаться в хозяйственный спор и провести процессуальную проверку действий собственника санатория: не нарушает ли закон ремонт собственником его имущества в соответствии с решением суда? Официально просил, запросом на бланке, с подписью и печатью.

Правда, Щеткин был отправлен в отставку после скандала с унитазами, а его преемник вряд ли поспешит исполнять сомнительные просьбы.

Да и с политической точки зрения Владимиров совершил не преступление, а ошибку, что, как известно, даже хуже. Пытался защитить рабочие места, а оказался борцом за права выходцев из «Газпрома». Показательно, что на «Прямой линии» с Президентом обращение работников «Кавминвод» не показали, хотя и выводили на экран. Владимиров же влез в токсичную историю по уши. Посмотрим, как это скажется на результатах выборов в сентябре.

Анастасия Егорова, Алексей ПолухинP.S.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пока не ответил на запрос «Новой газеты».

СПРАВКА «НОВОЙ»

Пансионат «Минеральные воды» появился еще в 1976 году. После распада Союза он был преобразован в санаторий и стал объектом государственной собственности, постепенно за ним было закреплено право собственности на земельные участки, в том числе и на автомобильную дорогу. В 2009 году АО «Санаторий Минеральные воды» было приватизировано Росимуществом, а в 2011 году признано банкротом. Недвижимость, включая автодорогу, в рамках процедуры банкротства выкупил Василий Пилавов. В 2014 году он перепродал ее Нурет Кайшевой (ее обычно называют супругой бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесии, но к тому моменту Владимир Кайшев уже четыре года как ушел с госслужбы). Кайшева сдала имущество в аренду ООО «Санаторий Минеральные воды — 2». Законность приватизации и последующей покупки санатория впоследствии подтвердили все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда РФ.

Скважина № 72, из которой добывают ту самую «Новотерскую целебную», находится буквально «через забор» от санатория. Ее пробурили в 1980 году, и в советское время она находилась на балансе Минздрава СССР.

В 1993 году было создано АОЗТ «Кавмининтер» (в настоящее время — ООО «Кавмининтер»). Среди его учредителей было много людей с громкими для девяностых годов фамилиями. В их числе — Виктор Щугорев, на тот момент генеральный директор «Астраханьгазпром», и его заместитель Евгений Антонов; Наталья Дедикова (внучка Рема Вяхирева, тогда возглавлявшего «Газпром»), Андрей Черномырдин (сын Виктора Степановича), Ольга Гуслистая (дочь зама Вяхирева в то время), Наталья Олещук (замначальника отдела капстроительства «Газпрома») и ее начальник Андрей Горяинов. Компанию им составляли дочь главы администрации Минераловодского района и теща зампреда правительства Ставропольского края, а также другие влиятельные на тот момент лица.

В 1994 году государственную скважину безвозмездно передали на баланс «Кавмининтера». Позже местные власти также безвозмездно передали ему и земельный участок. «Астраханьгазпром» учредил ЗАО «Кавминводы» и передал его акции собственникам «Кавмининтера». Потом структура «Газпрома» выдала кредит, на который был построен современный завод по розливу «Новотерской целебной». А в 2002 году этот кредит «простили» с помощью простой бухгалтерской сверки между «Астраханьгазпромом» и «Кавминводами».

То есть семейная компания топов «Газпрома» получила ценное имущество практически даром и превратила его в успешный бизнес на деньги того же «Газпрома».

На протяжении 20 лет АО «Кавминводы» бесплатно и беспрепятственно пользовалось дорогой потому, что государство, а потом и предыдущий собственник не выдвигали никаких требований.

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