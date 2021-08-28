 

Кроссовер Range Rover Velar получил новую лимитированную версию в России

28.08.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Jaguar Land Rover презентовала для российского рынка новый кроссовер Range Rover Velar 2022 модельного года.

Данный экземпляр предложен в лимитированной версии Auric Edition. Отличить модель можно по уникальному дизайну кузова и более качественной отделке салона. Разработчиками предусмотрены 20-дюймовые диски, улучшенная решетка радиатора, расширенные отверстия для вентиляции на передних крыльях. В продажу выйдет версия с более ярким цветом кузова и 22-дюймовыми колесными дисками.

В салоне спецверсии Auric Edition применили виртуальную приборную панель, расширенный мультимедийный комплекс и продвинутые функции. Под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбированный двигатель на 249 л.с. мощности. Минимальная цена паркетника Auric Edition составит 4,8 миллиона рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / В Тбилиси предъявили обвинение 16 нападавшим на журналистов, освещавших акцию ЛГБТ-сообщества

04.11 / Байден обходит Трампа в важном для победы штате Мичиган

09.05 / День Победы в Украине: в акциях приняли участие более 40 тыс. человек, поступили 38 сообщений о правонарушениях

05.09 / Пушилин назначил дату и время обстрела позиций ВСУ возле Горловки

06.03 / Land Rover выпустит «растянутый» внедорожник Defender

08.09 / “Моя нация нуждается в помощи”. Тихановская в ПАСЕ призвала мировое сообщество оказывать давление на Лукашенко

14.06 / МХАТ оценил отказ режиссера от сотрудничества из-за спектакля с Бузовой

20.04 / Пасха 2021. Звезда “МастерШеф” поделилась семейным рецептом паски

08.10 / Тихановская «не слышала» об объявлении ее в розыск в России

08.07 / Стало известно об изготовлении боевиками в Сирии бомб с отравляющим веществом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика