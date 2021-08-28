Кроссовер Range Rover Velar получил новую лимитированную версию в России

Компания Jaguar Land Rover презентовала для российского рынка новый кроссовер Range Rover Velar 2022 модельного года.

Данный экземпляр предложен в лимитированной версии Auric Edition. Отличить модель можно по уникальному дизайну кузова и более качественной отделке салона. Разработчиками предусмотрены 20-дюймовые диски, улучшенная решетка радиатора, расширенные отверстия для вентиляции на передних крыльях. В продажу выйдет версия с более ярким цветом кузова и 22-дюймовыми колесными дисками.

В салоне спецверсии Auric Edition применили виртуальную приборную панель, расширенный мультимедийный комплекс и продвинутые функции. Под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбированный двигатель на 249 л.с. мощности. Минимальная цена паркетника Auric Edition составит 4,8 миллиона рублей.