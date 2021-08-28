Представлен семиместный кроссовер Jeep Commander

В Бразилии появился в продажу обновленный кроссовер Jeep Commander.

Данный экземпляр базируется на популярной модели Jeep Compass, у которой заимствована платформа и расположение силового агрегата. Кроме того, новый кроссовер существенно превосходит по габаритам предшественника и имеет трехрядный салон. Кроме того, в продажу выйдут расширенные комплектации Limited и Overland, обладающие расширенными опциями.

Под капотом кроссовера установлен 1,3-литровый турбированный двигатель с отдачей 185 л.с. Кроме того, модель получила передний привод и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. В продажу запустят и дизельный вариант кроссовера с мотором на 2 литра при мощности 170 л.с. В данном исполнении применили девятиступенчатую коробку передач и систему полного привода.