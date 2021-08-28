 

Число погибших при взрыве на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13 человек

28.08.2021, 10:16, Новости дня
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“По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, погибших при ликвидации последствий взрывов”, – сообщали в министерстве накануне. 28 августа нашли еще одно тело.

Отмечается, что пострадали 98 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС, которые тушили пожар. Кроме того, три человека пропали, их ищут. 

“Радио Азаттык” пишет, что среди погибших – сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

Власти эвакуировали сотни людей из окрестностей и закрыли автотрассу, соединяющую область с Алматы. Движение по железной дороге, которая проходит в сотнях метров от войсковой части, приостановлено. 

Контекст:

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области прогремели взрывы на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады, начался пожар.

Недалеко от части находятся три населенных пункта. Казахские спасатели сообщили об эвакуации 710 жителей.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что подаст в отставку после случившегося. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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