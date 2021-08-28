Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали в Токио

Серебро завоевал украинец Роман Данилюк, который в финале соревнований по толканию ядра показал результат 16,53 метра.

Две бронзы получили Иван Май и Максим Николенко – в соревнованиях по настольному теннису (9-й и 8-й спортивные классы).

В финал соревнований по настольному теннису вышли Марина Литовченко и Виктор Дидух.

Сейчас в активе национальной сборной 25 медалей: три золотых, 14 серебряных и восемь бронзовых. Украина занимает четвертое место в медальном зачете.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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