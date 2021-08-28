 

Встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. В Белом доме говорят о неизменной поддержке и тесном сотрудничестве

28.08.2021, 10:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны”, – сказал министр, отвечая на вопрос о возможном риске переноса встречи. 

Кулеба отметил, что визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Вашингтон перенесли, так как он должен был состояться в день, когда произошел теракт возле аэропорта Кабула. 

“Никто не планировал перенести. Просто именно в тот день, когда должна была состояться встреча Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более 10 американских военных, поэтому визит просто перенесли на следующий день. Это форс-мажор, понятно. Но еще раз подчеркиваю, по состоянию на сейчас каких-то сигналов из Америки о переносе визита у нас нет”, – сказал глава МИД. 

Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге 27 августа подтвердила, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским. 

“Этот визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях”, – заявила Псаки, ее слова приводит сайт Белого дома. 

Контекст:

Визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать “ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния”, рассказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Встреча Байдена и Зеленского запланирована на 31 августа, среди прочего в повестке, переговоры тет-а-тет. 

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства

08.01 / В мире подтвердили более 88 млн случаев COVID-19

11.01 / В Офисе президента обсудили снижение цен на газ для населения

18.01 / Учения более 1,5 тыс. танкистов стартовали на Урале

09.02 / Мужской турнир Australian Open покинул единственный представитель Украины

12.04 / Специалистов пригласили к участию в треке «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России»

01.11 / Нерешительность Джонсона обернулась для Великобритании жёстким карантином

28.10 / В РФ решили вернуться к выдаче пенсионных удостоверений

16.08 / Нефть подешевела на опасениях по COVID-19

05.11 / “Я хотела навсегда сбежать в церковь”. Alyosha рассказала, что мечтала стать монашкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика